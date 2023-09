Gli studenti si piazzano con le tende davanti al comune di Milano

Dal Poli all'ex cinema, da lì a palazzo Marino. Gli attivisti di "Tende in piazza", il gruppo che da mesi ormai protesta contro il caro affitti a Milano dormendo in tenda davanti al Politecnico, martedì pomeriggio si sono "accampati" davanti al comune. In mattinata i giovani sono stati sgomberati dall'ex Splendor di viale Gran Sasso, che avevano occupato nel weekend al termine di un'assemblea pubblica. Da lì la scelta di "trasferire" la loro protesta fuori palazzo Marino.

"Questa mattina gli studenti e le studentesse all’interno dell’ex cinema Splendor sono stati svegliati da celere e digos in assetto da sgombero. Tutti gli studenti che si trovavano presenti nello spazio sono stati identificati, indagati e fatti uscire in strada", avevano raccontato gli attivisti. "La decisione di sgomberarci con queste modalità ci appare surreale: non è stato mostrato alcun interesse da parte del Governo ad aprire un canale di comunicazione che potesse venire incontro alle nostre richieste e necessità, e appena è stato possibile, senza alcun tipo di preavviso, siamo stati oggetto di un dispiegamento di forze e di un’aggressività evidentemente ingiustificati", il loro j'accuse.

"Anche nel portare avanti lo sgombero la questura non ha mostrato alcun rispetto umano nei confronti degli studenti e delle studentesse che fin dall’inizio hanno adottato una postura non violenta. A maggio abbiamo picchettato la prima tenda in piazza Leonardo Da Vinci e oggi constatiamo come il Governo non abbia alcun interesse nel dialogare con noi studenti, ma che anzi appena ne ha avuto la possibilità ha tolto la maschera mettendo in atto dinamiche repressive spropositate", hanno proseguito i ragazzi.

"Sabato 16 settembre abbiamo riaperto lo spazio abbandonato del cinema Splendor per ospitare l'assemblea nazionale e soprattutto per restituire un luogo di socialità, aggregazione e auto organizzazione all'intero quartiere e a tutta la città. In questi primi giorni moltissimi cittadini sono venuti a mostrare solidarietà nei nostri confronti e a chiederci dell'assemblea di quartiere che stavamo organizzando per domenica prossima, e altrettanti hanno espresso il loro supporto nelle ultime ore, durante lo sgombero. E in mezzo a tutto ciò è ancora silenzio stampa da parte del Comune di Milano in merito alla nostra situazione. Pretendiamo che il comune che amministra la nostra città abbia il coraggio di esporsi in merito alla risposta vergognosa che stiamo avendo da parte del Governo. Il problema del caro affitti non si sta risolvendo e - hanno concluso - non siamo in alcun modo disposti a fermarci. Non ci lasceremo intimidire". E in effetti verso le 19 davanti al comune sono apparse una decina di tende. Gli studenti, stando a quanto appreso, sono intenzionati a trascorrere lì la notte.