Quando riapre il terminal 2 di Malpensa

Malpensa torna a pieno regime. "Dato il notevole incremento del traffico passeggeri su Malpensa nel primo semestre 2022, Sea ha concordato con Enac di riprendere i lavori di ripristino del Terminal 2 per essere pronti a riaprirlo già a partire dall’estate 2023, al più tardi dall’estate 2024". Ad annunciarlo mercoledì è stato lo chief operating officer di Sea, Alessandro Fidato, durante la commissione consiliare congiunta del comune, mobilità, ambiente, verde e animali e controllo enti partecipati.

“Sui lavori di riattivazione, da eseguire tra l’ultimo trimestre 2022 e il primo semestre 2023, abbiamo stimato un investimento da circa 25 milioni - ha precisato poi Fidato -. Naturalmente saranno necessari altri interventi che dovranno eseguire i nostri partner commerciali per la riapertura dei negozi e delle aree ristoro". L’incontro tra Sea ed Enac è "programmato per fine estate in modo da definire gli interventi e, già a partire da ottobre, si verificheranno quelli che sono gli impegni dei vettori per la stagione invernale”. Fidato ha inoltre spiegato che "date anche le previsioni di crescita di passeggeri nel medio periodo, già nel 2024 alcuni sottosistemi, come i controlli di sicurezza, i gate e la disponibilità di piazzole aeromobili, potrebbero registrare situazioni di elevata pressione in mancanza degli spazi del Terminal 2".

Interpellato dal consigliere di Forza Italia, Marco Bestetti, sul motivo del cambio di programma di Sea in merito alla riapertura del Terminal 2 – la società aveva in passato dichiarato che la riattivazione dello spazio non sarebbe stata necessaria prima del 2026 - Fidato ha risposto: “Il piano al 2026 e i calcoli del traffico passeggeri alla base erano figli di un una grave situazione pandemica. Il recente incremento dei viaggiatori su Malpensa ci ha spinto a un’inversione di rotta. Avevamo già detto in passato che, in funzione del traffico, avremmo aggiornato i nostri piani”, ma “al contrario - ha precisato - nel caso in cui la crisi pandemica dovesse avere un peggioramento ad autunno o la guerra in Ucraina dovesse causare un aggravarsi dell’attuale crisi energetica ed economica e un conseguente impatto negativo sulla crescita dei vettori, saremo pronti a considerazioni ben diverse sulla riapertura del Terminal 2”.

L'accelerata sui lavori, insomma, è giustificata dal ritorno dei viaggiatori nello scalo. “Nel primo semestre 2022 il traffico dei passeggeri sul Malpensa è cresciuto di circa il 323% rispetto allo stesso periodo del 2021. Certo, chiuderemo l’anno a -29% rispetto al 2019 pre pandemia però l’ultima crescita è stata incredibile. Riteniamo che potremmo ritornare ai livelli pre covid nel 2024 per quanto riguarda la componente di passeggeri nazionale ed europea, mentre, per quanto riguarda quelli dell’area extra Schengen, abbiamo calcolato che torneremo in pareggio solo nel 2028", ha anticipato Fidato. "Negli ultimi sei mesi c’è stata una crescita continua – ha sottolineato –. Abbiamo dovuto aggiornare le nostre previsioni di traffico relative all’estate 2022 a marzo, aprile, maggio e giugno, mese in cui il dato si è stabilizzato. Nei mesi estivi 2022 cresceremo del 25% rispetto alle nostre previsioni di budget”. Malpensa ha anche registrato “un’ottima crescita nei movimenti degli aeromobili cargo, che si sono attestati a +35% rispetto ai livelli pre covid”.