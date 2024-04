Fa troppo freddo: a Milano riaccesi i termosifoni a scuola e nelle case popolari

Riattivati gli impianti di riscaldamento nelle scuole e nelle case popolari gestite da MM. Lo ha deciso (e lo rende noto) il Comune di Milano, in seguito al brusco calo di temperature occorso da lunedì 22 aprile, con minime sotto i 5 gradi e massime non superiori ai 10 gradi.

"Per quanto riguarda l'edilizia scolastica - si legge nella nota di Palazzo Marino - gli impianti sono stati accesi in tutti i nidi, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie. Per quanto riguarda l’edilizia residenziale pubblica, il Comune ha dato mandato al gestore, MM Spa, di riattivare i riscaldamenti nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente fino a quando le temperature non torneranno a salire".

Il calendario di accensione del riscaldamento è dettato da una delibera regionale del 2020, recepita dall'ordinanza 65/2023 del Comune. In base al calendario, quando ci sono situazioni climatiche particolari, gli impianti possono essere riattivati anche al di fuori del periodo di acensione consentito, senza alcuna disposizione da parte delle autorità.

In questo caso, i riscaldamenti possono essere messi in funzione per 7 ore (la metà della durata giornaliera consentita normalmente). Per questo motivo, i cittadini che dispongono di un impianto autonomo e gli amministratori condominiali possono, se lo ritengono opportuno, riaccendere i propri riscaldamenti.