La terrazza "panoramica" per gli umarell al villaggio olimpico di Scalo Romana

Allo Scalo Romana, al cantiere del villaggio olimpico, c'è anche una 'terrazza' sopraelevata per assistere ai lavori in corso. Una vera e propria 'terrazza per gli umarell', come sono chiamati a Milano coloro che si fermano a vedere i cantieri. Al punto 'panoramico' si accede attraverso via Lorenzini (incrocio con via Adamello), vicino all'entrata riservata agli addetti ai lavori. Si passa poi per un corridoio, coperto di pannelli che descrivono i cambiamenti che la zona vedrà nel futuro.

Salendo infine una rampa di scale si arriva alla terrazza con vista sul cantiere. E c'è perfino un grosso binocolo per i visitatori. La terrazza è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 e, il sabato, dalle 8 alle 13.

Lo Scalo Romana diventerà la 'casa' per circa 1.400 atleti che prenderanno parte alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La struttura sarà in seguito convertita in uno studentato. Nell'area sorgeranno anche edifici residenziali e un grande parco.