Bareggio vuole acquisire un terreno confiscato alla criminalità organizzata

Allargare il patrimonio del municipio con un terreno confiscato alla criminalità organizzata. È l’obiettivo del comune di Bareggio che vorrebbe acquisire un fazzoletto di terra di 27mila metri quadri in via Pedroli.

“A ottobre abbiamo manifestato all’agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati (Anbsc) l’interesse ad acquisire il bene al patrimonio del Comune - ha spiegato il sindaco Linda Colombo -. Nei giorni scorsi abbiamo approvato la delibera di Giunta e ora dovremo fare un passaggio in Consiglio comunale, dopodiché potremo procedere col bando per l’assegnazione”.

Si tratta del quarto bene confiscato alla criminalità che verrà riconvertito. "La casa di Manu" di via 4 Novembre e "La casa di Lea" di via Corbettina sono già attivi e forniscono ospitalità e servizi alle persone in difficoltà. Per la villa di via Aosta, invece, è scaduto nei giorni scorsi l’avviso pubblico per la gestione: “È arrivata una proposta - ha fatto sapere la sindaca - che verrà valutata nei prossimi giorni dalla commissione". Ora questa nuova opportunità in via Pedroli: "Anche in questo caso la finalità sarà sociale – aggiunge il primo cittadino -. Ad esempio, si potrebbe prestare a ospitare attività terapeutiche con gli animali come l’ippoterapia, ma vedremo le proposte che arriveranno da chi parteciperà all’avviso".

“Abbiamo fatto una precisa scelta politica che è quella di far valere il diritto di prelazione che spetta al Comune e acquisire tutti questi beni. Da un lato andiamo a potenziare l’offerta di servizi alla cittadinanza e dall’altro andiamo a ripristinare la legalità laddove c’era il malaffare”