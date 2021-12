Terremoto a Milano sabato 18 dicembre: la scossa

Terremoto a Milano sabato 18 dicembre. Una forte scossa è stata avvertita dalle 11.34 in città e nel Milanese.

Per diversi secondi, poco meno di una decina, i vetri, i mobili e persino i pavimenti nelle case dei milanesi hanno tremato forte. La stima provvisoria di Ingv è che il terremoto sia di magnitudo compresa tra 4.3 e 4.8, con epicentro nella zona di Bergamo.

Terremoto, la forte scossa a Milano e hinterland

A causa della forte scossa la metro M5 è stata temporaneamente sospesa per qualche minuto. In alcuni negozi le persone suono uscite in strada facendosi prendere dal panico; alcuni cittadini, inoltre, hanno abbandonato le proprie abitazioni cercando di mettersi al sicuro. In via cautelare, è stata evacuata la scuola media di via De Andreis a Città Studi.

In base a quanto riferito dalla sala operativa del comando dei vigili del fuoco, non vi sarebbero stati danni gravi in conseguenza del terremoto. Le verifiche da parte dei caschi rossi, comunque, sono ancora in corso: dopo aver ricevuto diverse chiamate da tutta la città stanno intervenendo con alcune squadre.

"Per ora - ha fatto sapere l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli - non vi sono segnalazioni di danni in Milano. Centrali operative attente a monitorare ogni situazione di possibile criticità".