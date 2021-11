Terza dose, Bertolaso: "Si riparte in Fiera e nuovi hub anche all'Esselunga"

Una campagna vaccinale estesa anche per la terza dose. È quanto si evince dalle parole del consulente della Regione Guido Bertolaso che in occasione della diretta Facebook in compagnia di esperti intitolata 'Stop ai dubbi' ha parlato degli hub che riapriranno, come quello della Fiera, e dei nuovi punti dove ricevere la somministrazioni, inclusi sei spazi commerciali tra cui alcuni punti vendita Esselunga.

"Abbiamo un hub che è stato tenuto aperto come palazzo delle Scintille - ha detto l'ex numero uno della Protezione civile - che fino a oggi era a mezza velocità e oggi è completamente riaperto, un altro altro hub, quello della Fiera di Milano che è pronto a riaprire: man mano vediamo aumentare le prenotazioni riapriamo".

"Questa settimana è stata drammatica - ha aggiunto Bertolaso - siamo passati da 1,6 milioni a oltre 5 milioni di platea di persone nell'arco di 24 ore, quindi anche il sistema migliore si trova in difficoltà, ma nei prossimi giorni avremo anche nuovi centri". Il responsabile della campagna vaccinale in Lombardia ha poi annunciato: "Stiamo aprendo un centro bellissimo in una stazione della metropolitana a Milano e 6 nuovi centri in punti commerciali, come Esselunga e altre strutture commerciali e poi ci riserviamo delle 'chicche' per quando parleremo delle vaccinazioni dei bambini".

Sul numero di vaccini somministrati, Bertolaso ha affermato che si arriverà ai 100mila al giorno "subito dopo il ponte dell'Immacolata", sottolineando anche come il mese di dicembre sia decisivo per "riuscire a contrastare una situazione che è sicuramente peggiorata ma non è drammatica come l'anno scorso".