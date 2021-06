Cernusco (Milano) potrebbe avere una terza fermata della metro

Cernusco sul Naviglio come la vicina Cologno potrebbe arrivare a quota tre fermate della metro. La proposta di realizzare una terza fermata, che verrebbe realizzata tra via Melghera e via Mascagni, è stata infatti approvata nell'ambito del Piano urbano della mobilità sostenibile.

"Nel lungo percorso di redazione del Pums - scrive su Facebook il sindaco Ermanno Zacchetti - il Comune di Cernusco sul Naviglio ha presentato una osservazione per prevedere una nuova fermata della linea M2 nel quartiere Melghera - Centro Sportivo in corrispondenza dell’area già prevista dall’attuale Pgt come spazi ed attrezzature della mobilità". Qualora dovesse essere realizzata, la nuova fermata cernuschese, che si aggiungerebbe a quelle della metro verde di Villa Fiorita e Cernusco S.N., sarebbe utile, oltre che per i residenti del quartiere, sia per i frequentatori del centro sportivo di via Buonattori, sia per gli studenti, in particolare dell'Itsos.

"Il Pums - continua il primo cittadino - è stato approvato lo scorso 28 aprile e la nostra osservazione è stata recepita, demandandola a successive analisi e approfondimenti tecnici e progettuali con i vari enti interessati con questa valutazione: 'in coerenza con gli obiettivi del Pums si condivide l'opportunità di potenziare il trasporto pubblico rapido di massa con una nuova fermata lungo la linea M2 in corrispondenza di servizi di natura sovracomunale (scuole secondarie di secondo grado, centro sportivo, nuove residenze frutto di un intervento di rigenerazione urbana e un insediamento di edilizia residenziale pubblica)'”.



"Da qui a dire che la stazione si farà bisogna farne ancora moltissima di strada - afferma Zacchetti - il Pums è uno strumento di pianificazione strategica con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, che ha l’obiettivo di soddisfare la domanda di mobilità delle persone e delle imprese nell’area metropolitana, migliorando la loro qualità della vita. Ma questo è un primo passo fondamentale perché ce ne possano essere altri con il Comune di Milano e con il gestore del servizio, anche pensando all’opportunità unica offerta dal Pnnr e alle risorse specifiche destinate al trasporto urbano via ferro".