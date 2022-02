Milano ha incassato un tesoretto grazie a Expo

Milano passa all'incasso dopo Expo. Letteralmente. Nei giorni scorsi, infatti, è stato completato l'iter di liquidazione della società Expo 2015 e "sono ritornati ai soci, tra cui il Comune di Milano, i fondi che sono rimasti in cassa cioè 50 milioni". Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Beppe Sala, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram nella mattinata di mercoledì 23 febbraio.

Lo stesso Sala ha poi commentato: "Ora ditemi voi, io non ricordo un'opera pubblica in Italia che sia stata fatta in tempi giusti, per bene e spendendo meno del previsto. So quanto lavoro, quanti sacrifici, quanta passione io e il mio team abbiamo messo nell'esposizione universale di Milano - aggiunge - e so anche che senza la collaborazione di tutti non saremmo mai arrivati a farcela".

I numeri dell'Expo

L'Expo di Milano si è svolta dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 nell'attuale area Mind, tra Milano e Rho (110 ettari). Alla manifestazione parteciparono 137 paesi, 20 regioni (o città), 22 organizzazioni e 23 aziende. I visitatori, arrivati da tutto il mondo, furono oltre 22 milioni.