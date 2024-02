All'esame di microbiologia il prof Burioni boccia 398 studenti su 408

Una 'strage' di studenti bocciati in un pre test di microbiologia della facoltà di Medicina dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano: 10 promossi e 398 bocciati. Lo 'sterminatore' è il professore Roberto Burioni, ordinario di microbiologia e virologia. Il pre test - 8 domande a risposta multipla da completare in 15 minuti - si poteva considerare superato solo se si rispondeva correttamente a tutte le domande. Insomma, all'esame vero e proprio parteciperanno solo 10 studenti.

La voce della 'strage' corre veloce sui social, specialmente su TikTok, dove una studentessa lunedì pubblica un video denuncia, poi rimosso. "Non credo che sia normale che un esame lo possano passare così poche persone, anche perché è un esame che tutti hanno studiato con così tanta foga. Ovviamente - ricostruisce il Corsera - non è che tutti quanti gli esami di medicina sono così, però è importante parlarne perché non credo che sia giusto. Vi assicuro che non hanno passato l’esame persone che sono stra-studiose e stra-dedicate, che prendono sempre 30 o 30 e lode, che passano tutti gli esami: quindi non credo che non abbiamo studiato".

Risultato? Video premiato dall'algoritmo e diventa virale. Prima di essere eliminato dalla studentessa che martedì ha pubblicato un altro filmato dove si interroga su quale sia il codice etico della università e chiede che qualcuno le consigli un avvocato. La pubblicazione del video, insomma, non sarebbe stata 'indolore' per la ragazza.

Roberto Burioni spiega l'esame e le bocciature

Burioni, sempre molto attivo sui social, per ora non ha commentato in alcun modo l'accaduto. Sulla questione c'è solo un suo messaggio inviato agli studenti lunedì. "Carissimi - spiega il docente - ho inserito nel sito le domande della preselezione, aggiungo qui alcuni dati. Questa mattina hanno sostenuto l’esame 408 studenti. Di questi 10 hanno risposto correttamente a tutte le domande. 50 hanno risposto correttamente a 7 domande, 67 hanno risposto correttamente a 6 domande, 54 hanno risposto correttamente a 5 domande, 72 hanno risposto correttamente a 4 domande, 59 hanno risposto correttamente a 3 domande, 50 hanno risposto correttamente a 2 domande; 37 hanno risposto correttamente a 1 domanda; 9 hanno risposto in maniera errata a tutte le domande".

E ancora: "La percentuale di risposte esatte alle singole domande (nell’ordine in cui le trovate nel sito) è stata Domanda 1: 83% Domanda 2: 38% Domanda 3: 37% Domanda 4: 56% Domanda 5: 60% Domanda 6: 39% Domanda 7: 56% Domanda 8: 49% Faccio notare che il 17% dei partecipanti a questo appello ignorava l’agente eziologico della scarlattina e che il 44% non ha saputo indicare come fare una diagnosi di influenza".