A Milano test gratuiti dell'Hiv

Test gratis dell'Hiv. Appuntamento venerdì 2 dicembre nel piazzale dell’Ospedale San Raffaele, dalle 9 alle 16. L'iniziativa in occasione della giornata mondiale contro l'Aids, che si celebra il 1° dicembre.

Chi vorrà potrà fare l'esame rapido (per individuare eventuali anticorpi dell'Hiv) nel camper 'easy test', dove troverà un team di medici dell’Unità di malattie infettive insieme a Medici in strada. La campagna è possibile grazie al supporto di Biopharma e Gilead. Attraverso un semplice prelievo di sangue tramite pungidito, non invasivo e non doloroso, sarà possibile ricevere in pochi secondi il risultato dell'analisi. Il test sarà eseguito, garantendo l'anonimato, dal personale medico, che fornirà anche consulenza su Hiv e infezioni sessualmente trasmesse.

La giornata contro l'Aids viene organizzata con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sul tema e promuovere comportamenti di prevenzione che riducano il rischio di trasmissione del virus, come quello di sottoporsi periodicamente al test per l’Hiv. La prevenzione, infatti, resta la via principe per sconfiggere l’epidemia del virs, che ogni anno nel mondo conta quasi 2 milioni di nuovi infetti.



Il San Raffaele, per l'occasione propone anche il simposio 'Hiv Infection: Evolving needs in an evolving world', diretto dalla professoressa Antonella Castagna, gratuito, aperto al pubblico e in programma dalle 14 alle 18. La discussione farà il punto sui progressi della ricerca scientifica, parlando della malattia a livello globale e discutendo delle necessità reali delle persone con Hiv.

L’infezione da Hiv è oggi tenuta sotto controllo dalle terapie antiretrovirali, che ne hanno radicalmente modificato la prognosi, interrompendone l’evoluzione verso l’immunosoppressione e le forme cliniche caratterizzanti l’Aids. Inoltre, il controllo della replicazione virale da parte della terapia ha rappresentato un enorme traguardo in termini di prevenzione, poiché le persone con Hiv in terapia non possono trasmettere l’infezione per via sessuale. "Rimangono ancora tuttavia importanti traguardi da raggiungere, tra cui l’equità di accesso al test di screening per Hiv e alla terapia, le problematiche legate all’assunzione cronica della terapia, e le sfide legate alla ricerca di un vaccino preventivo e di una cura definitiva per l’infezione", spiega la professoressa Castagna.