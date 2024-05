Università, a Milano oltre 3mila iscritti al test di Medicina (e potrebbe essere l'ultimo)

Prima sessione dei test di accesso alla facoltà di Medicina per l'anno 2024-2025. L'esame si è tenuto martedì 28 maggio e una seconda tranche si terrà il 30 luglio. A Milano, tra Statale e Bicocca, si sono presentati più di 3mila studenti che ambiscono a ottenere uno dei 760 posti disponibili. Dopo le polemiche sono stati aboliti i Tolc - la versione al computer - per fare ritorno al cartaceo. Sessanta i quesiti tra lettura, competenze scolastiche, logica, biologia, chimica, fisica e matematica. Tempo di risposta per tutte le domande: 100 minuti.

I quesiti sono stati estratti da una banca dati pubblicata lo scorso 5 maggio. E quelle del 2024 potrebbero essere le ultime sessioni d'esame: il Parlamento, infatti, sta lavorando a una riforma per aprire l'accesso alla facoltà a tutti introducendo un test successivo per chi avrà superato gli esami nel primo semestre.

La valutazione

Anche il sistema di valutazione per queste sessioni d'esame è cambiato. Per ogni risposta esatta il candidato otterrà 1,5 punti, 0 punti per le risposte omesse e una penalità di -0,4 per gli errori. Chi verrà ammesso avrà la possibilità di scegliere la sede di iscrizione alla facoltà di Medicina dal 29 luglio al 2 settembre. Gli esiti delle prove, quella del 28 maggio e quella del 30 luglio, verranno pubblicati rispettivamente il 6 giugno e l'8 agosto.