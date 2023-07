Soldi a Fascina (e dell'Utri), le quote ai figli: cosa c'è nel testamento di Berlusconi

Soldi all'ultima compagna, al fratello e al "compagno" politico di una vita. Il tesoro di famiglia diviso fra i figli. È stato aperto mercoledì pomeriggio il testamento di Silvio Berlusconi, morto nelle scorse settimane a 86 anni.

Stando a quanto appreso, la maggioranza di Fininvest va a Pier Silvio e Marina Berlusconi, che avendo ricevuto l'intera quota disponibile raggiungono insieme il 53% del gruppo con quote paritarie. Al fratello Paolo va invece un legato di 100 milioni di euro, la stessa cifra destinata a Marta Fascina, l'ultima "moglie" dell'ex premier. A Marcello Dell'Utri vanno invece 30 milioni di euro. "Per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me", si legge in una lettera chiusa in una busta non sigillata datata Arcore 19 gennaio 2022 con la scritta "ai miei figli" contenente un foglio di carta intestata composto da due facciate scritto con inchiostro nero, in tutto una quidicina di righe, riferisce Ansa. Nel suo testamento, Berlusconi ha voluto ringraziare i figli: "Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà", la frase rivolta a loro.

In quel momento Berlusconi stava andando al San Raffaele: "Cara Marina, Pier Silvio, Barbara e Eleonora, sto andando al San Raffaele, se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue", le sue parole.

"Marina Berlusconi, Presidente del CdA, e Pier Silvio Berlusconi, Barbara Berlusconi e Luigi Berlusconi, amministratori, ricevuta lettura delle volontà testamentarie del padre Silvio Berlusconi, informano che da esse risulta che nessun soggetto deterrà il controllo solitario indiretto su Fininvest SpA, precedentemente esercitato dal padre stesso", ha fatto sapere Fininvest in un comunicato. "Il notaio che ha dato lettura delle volontà testamentarie provvederà nelle prossime ore agli adempimenti di legge", conclude la nota.