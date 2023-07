È stato aperto il testamento di Silvio Berlusconi

È stato aperto davanti a due testimoni, gli avvocati Luca Fossati dello studio Chiomenti e Carlo Rimini, il testamento di Silvio Berlusconi, morto lo scorso 12 giugno. Il testo era nello studio Arrigo Roveda, in via Pagano. Ora il documento, firmato dal fondatore di Mediaset, verrà letto ai figli del Cavaliere. Secondo quanto trapelato Fossati rappresentava i figli Marina e Piersilvio (figli di Carla Dall'Oglio), Rimini rappresentava Barbara, Eleonora e Luigi (figli di Veronica Lario).

Il tema centrale della successione è la divisione di oltre il 60% di Fininvest che era in capo al fondatore. Ai cinque figli sono riservati due terzi del patrimonio. Di un terzo Berlusconi poteva, invece, disporre liberamente. Se la quota di Berlusconi venisse assegnata in parti uguali ai cinque figli, la maggioranza della holding di famiglia farebbe riferimento a Barbara, Eleonora e Luigi. Se invece la parte di "legittima" è stata indirizzata verso Marina e Pier Silvio, che da anni sono ai vertici delle società, i due figli maggiori avrebbero il controllo di Fininvest, potendo indirizzare le ipotetiche trattative con partner o possibili acquirenti.

Il rebus è meno scontato di quanto possa apparire. Esperti notai ed economisti hanno spiegato nei giorni scorsi che fanno parte dell'asse ereditario di Berlusconi tutti i beni che lui ha donato in vita e tutto ciò che gli rimane alla morte, detratti i debiti. Ogni figlio ha diritto ha un quinto dei due terzi, quindi a due quindicesimi. Ma la quota di legittima non è qualitativa ma quantitativa: dunque non si ha diritto a una quota su ogni singolo bene che fa parte dell'asse, ma a un valore. Formano l'asse ereditario tanto le donazioni dirette quanto quelle indirette.

Se i figli dimostrano che i beni siano stati donati personalmente da Berlusconi, potrebbero, in teoria, far valere i loro i diritti anche su beni donati a terzi. Materia legale complessa, perché non è detto che ciò che l'ex premier ha donato ai figli concorra alla loro quota di legittima. Tradotto, se andate di fretta: il patrimonio potrebbe pure non essere diviso tra i cinque figli in parti uguali.