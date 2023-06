A chi andrà il tesoro di Berlusconi: ecco cosa potrebbe esserci nel testamento

Ieri i funerali di Stato in Duomo a Milano, oggi o domani la cremazione a Valenza, poi l'ultimo viaggio delle ceneri verso Arcore. Nel mondo economico e finanziario si attende invece con una certa curiosità l'apertura del testamento di Silvio Berlusconi, morto lunedì a 86 anni: dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, non ci sono ovviamente notizie ufficiali in merito al momento.

Da giorni, come riporta Today.it, circolano però vivaci indiscrezioni sul testamento. Blindatissimo fino all'ultimo, potrebbe essere stato aggiornato prima di uno degli ultimi ricoveri al San Raffaele. Silvio Berlusconi non avrebbe modificato la governance generale del suo impero, con Pier Silvio alla guida di Mediaset e Marina in Mondadori, ma per vendere il gruppo servirebbe sempre l'ok di tutti e 5 i figli, proprio per evitare problemi tra fratelli, che hanno sempre detto di voler rispettare le volontà del padre. Il patrimonio sarà quindi diviso in modo equilibrato tra Pier Silvio e Marina - i figli nati dal primo matrimonio con Carla Dall'Oglio - e gli altri tre, Eleonora, Barbara e Luigi, avuti da Veronica Lario. Esclusa dall'eredità la compagna Marta Fascina, non essendo formalmente sua moglie. Il matrimonio celebrato l'anno scorso, infatti, non era un vero matrimonio a norma di legge, ma la 33enne è rimasta al suo fianco fino alla fine. Per lei ci sarebbe un lascito, una somma importante.

Il tema centrale della successione resta la divisione di oltre il 60% di Fininvest che era in capo al fondatore. Ai cinque figli sono riservati due terzi del patrimonio. Di un terzo Berlusconi poteva, invece, disporre liberamente. Se la quota di Berlusconi venisse assegnata in parti uguali ai cinque figli, la maggioranza della holding di famiglia farebbe riferimento a Barbara, Eleonora e Luigi. Se invece la parte di "legittima" è stata indirizzata verso Marina e Pier Silvio, che da anni sono ai vertici delle società, i due figli maggiori avrebbero il controllo di Fininvest, potendo indirizzare le ipotetiche trattative con partner o possibili acquirenti.

Il rebus è meno scontato di quanto possa apparire. Esperti notai ed economisti hanno spiegato nei giorni scorsi che fanno parte dell'asse ereditario di Berlusconi tutti i beni che lui ha donato in vita e tutto ciò che gli rimane alla morte, detratti i debiti. Ogni figlio ha diritto ha un quinto dei due terzi, quindi a due quindicesimi. Ma la quota di legittima non è qualitativa ma quantitativa: dunque non si ha diritto a una quota su ogni singolo bene che fa parte dell'asse, ma a un valore. Formano l'asse ereditario tanto le donazioni dirette quanto quelle indirette.

Se i figli dimostrano che i beni siano stati donati personalmente da Berlusconi, potrebbero, in teoria, far valere i loro i diritti anche su beni donati a terzi. Materia legale complessa, perché non è detto che ciò che l'ex premier ha donato ai figli concorra alla loro quota di legittima. Tradotto, se andate di fretta: il patrimonio potrebbe pure non essere diviso tra i cinque figli in parti uguali. Il testamento dovrebbe essere in mano al notaio "storico" della Fininvest e del Milan, il milanese Arrigo Roveda. Le disposizioni della successione potrebbero rimanere in suo custodia anche fino all'inizio della prossima settimana. Poi il quadro si chiarirà.