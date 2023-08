La maxi eredità di un'anziana per la chiesa del suo paese (e per Radio Maria)

Una maxi eredità per la parrocchia del paese in cui ha vissuto per una vita intera, e altri soldi per l'emittente radiofonica Radio Maria. Succede a Sacconago, frazione di Busto Arsizio, e la protagonista è un'anziana del paese, scomparsa da poco, che ha fatto testamento. Secondo i bene informati, 420mila euro sarebbero stati destinati appunto alla parrocchia, mentre 40mila andrebbero alla radio che, con tutta probabilità, ha tenuto tanta compagnia alla devota defunta.

La storia ha i contorni delle voci di paese, ma sarebbe stata confermata, tanto che gli stessi nipoti dell'anziana avrebbero parlato del testamento. Il parroco, interpellato, ha messo però le mani avanti, spiegando di voler fare "come San Tommaso", cioè toccare con mano prima di confermare. In paese, tuttavia, non si parla d'altro. La frazione è piuttosto staccata dal centro di Busto Arsizio, è al confine con Magnago e, fino a quasi cent'anni fa, era Comune autonomo.

Quanto alla defunta, si dice che non fosse una persona particolarmente ricca di famiglia, ma semplicemente una donna che ha sempre lavorato in un'azienda tessile della zona, risparmiando senza concedersi viaggi o altre amenità. E accumulando alla fine un discreto patrimonio. Che, tra l'altro, sarebbe utilissimo alla parrocchia, se il lascito venisse confermato. Tra spese vive (in aumento, a causa del rincaro delle bollette) e ristrutturazioni eseguite recentemente, alla palestra e all'oratorio, che hanno lasciato mutui da pagare, 420mila euro sarebbero una boccata d'ossigeno tutt'altro che indifferente.