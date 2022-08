Il club più esclusivo del mondo sbarca a Milano, è "The core"

Da New York a Milano. Nel 2023 sotto la Madonnina sbarcherà "The core", il club newyorkese tra i più esclusivi al mondo - negli Usa l'iscrizione costa oltre 50mila dollari - che aprirà la sua terza sede nel capoluogo lombardo dopo quelle di San Francisco e della Grande mela.

Fondato da Jennie e Dangene Enterprise nel 2005, il club è diventato immediatamente tra i più famosi e ambiti del globo. La sede italiana aprirà in Corso Matteotti 14, in uno storico palazzo di 4000 metri quadrati. "L’immobile, attualmente in fase di restauro da architetti milanesi, M2 Atelier, ha un cortile nascosto e molteplici terrazze, di cui una con sculture. All’interno, spazi segreti che possono aggiungere un’inedita dimensione al modo di vivere milanese, sia per i suoi soci che per i loro ospiti", hanno spiegato da Urbanfile, blog sempre molto attento a ciò che avviene in città.

Lo sbarco di "The core" a Milano era già stato annunciato ed era previsto per il 2020, ma la data di fine lavori sui cartelli fuori dal cantiere recita maggio 2023, quando il club dovrebbe finalmente aprire le proprie porte. I soci avranno accesso a una serie di suite, collezioni di artisti, chef stellati, teatro e cinema privati e una libreria. In più potranno sfruttare una programmazione culturale di 250 eventi l'anno, dai talk di LaChapelle alle proiezioni private con George Clooney e Nicole Kidman.

Ma quanto costerà iscriversi? Stando a quanto era filtrato nel 2019, a Milano il club avrà costi associativi più bassi rispetto a quelli di New York: la quota di iscrizione si aggirerà intorno ai 5mila euro, a cui dovrà essere aggiunta quella annuale, anch'essa di 5mila euro. Gli ammessi saranno 600: il 30% dei membri sarà milanese, un altro 30% da tutto il resto d'Italia, un 30% europeo e il 10% dal resto del mondo. I membri di New York saranno anche membri di Milano.

I soci, si era appreso all'epoca, dovrebbero essere selezionati tra tredici categorie professionali: moda, media, tecnologia, ristorazione, design, automotive, finanza, energia e biotecnologie, arte e cultura, architettura, immobiliare, legislativo e governativo, consulenza e servizi. E che l'arrivo a Milano sia quanto mai vicino è stato confermato proprio da "The core", che a inizio mese ha postato su Instagram una foto dei lavori in corso con alle spalle il campanile di San Carlo, il più alto del capoluogo.