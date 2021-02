"Il parco Ticinello deve rimanere rurale": e il comune torna sui suoi passi

Per il momento non c'è ancora nessuna certezza ma sembra che verranno rivisti gli interventi del comune nel Parco agricolo del Ticinello. È quanto trapela in una nota diramata dai comitati che nel mese di gennaio si erano mossi per difendere "dall'urbanizzazione" lo spazio verde a Est di via dei Missaglia.

Nel corso di una riunione con gli attivisti, infatti, l'assessore all'urbanistica Pierfrancesco Maran ha dichiarato di voler rivedere alcuni interventi. Gli attivisti avevano sollevato dubbi sulla creazione di percorsi in calcestre in sostituzione dei percorsi in terra battuta, sull'illuminazione a led e il relativo inquinamento luminoso e sull'abbattimento di alberi non motivato da necessità di manutenzione. Nessun passo indietro, invece, su Cascina Campazzino: dal comune hanno fatto sapere che per l'immobile è stato un bando di manifestazione di interesse e che il progetto non verrà stravolto.

Il Parco Ticinello: la campagna di Milano

Il parco agricolo del Ticinello è un parco di Milano, si trova a est di via dei Missaglia e della fascia urbanizzata che lo accompagna da piazzale Abbiategrasso, di fronte al quartiere milanese del Gratosogli; si estende su 880mila metri quadrati e il 70% è dedicato alle colture.