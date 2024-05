Tiffany vince l'asta: quanto pagherà per un negozio in Galleria

Dieci marchi del lusso e 27 rilanci per un'asta all'incanto che si è chiusa con la vittoria di Tiffany & Co. Il brand di gioielli si è aggiudicato un negozio da 174,5 metri quadrati in Galleria Vittorio Emanuele II, schiacciando la concorrenza per un canone annuo di 3,6 milioni di euro, oltre 20mila euro al metro. Lo spazio era stato occupato finora da Swarovski.

Un'asta da record quella che si è svolta lunedì 6 maggio nella sede dell'Area Patrimonio immobiliare per la concessione della boutique. Per vincere contro gli altri nove partecipanti, Tiffany ha rilanciato con un'offerta con la quale ha moltiplicato per più di sette volte la base d'asta fissata a 506mila euro. L'asta ha registrato il maggior numero di partecipanti tra quelle bandite finora da Palazzo Marino per i locali della Galleria.

Il marchio americano ha battuto brand del calibro del competitor Damiani, Montblanc, Swatch, Samsonite, Prada, Valentino, Jil Sander, Tory Burch e la stessa Swarovski che occupa il negozio da tempo. Secondo il regolamento, partendo da una base di 506mila euro, i rilanci non potevano essere inferiori a 50mila euro entro tre minuti dalla precedente offerta.