Le code dei tifosi nerazzurri all'Inter Store in centro a Milano prima della finale

I tifosi interisti si preparano alla finale di Champions Leage (appuntamento a Istanbul contro il Manchester City, sabato sera). 46.200 persone sono attese allo stadio di San Siro per vedere la partita col maxischermo montato apposta, mentre il centro di Milano si colora di nerazzurro. È caccia a sciarpe, magliette, cappellini e altri gadget per essere pronti e "colorati". Al Meazza, al pub o a casa, l'importante per i tifosi sarà vedere la partita e sperare nella vittoria. E, nel caso, prepararsi a festeggiare 'catapultandosi' in piazza del Duomo, come già avvenuto dopo l'euroderby di semifinale.

L'Inter store di Galleria Passarella è preso d'assalto e si registrano lunghe code per comprare vestiario e oggetti targati Inter. Il ricordo va al Santiago Bernabeu, lo stadio di Madrid, e alla data del 22 maggio 2010, quando l'Inter sconfisse il Bayern Monaco per 2-0 e vinse la sua terza (e per ora ultima) Champions League. In panchina dirigeva le danze José Mourinho, e fu la sua ultima stagione in nerazzurro. Era l'anno del Triplete.