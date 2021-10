Spagna-Francia a Milano, le stazioni della metro chiuse e il divieto di vendere alcol

Le misure prese dalla questura in occasione del match della Uefa Nations League per evitare disordini

Forze dell'ordine a presidiare il centro e divieto di alcol anche nella zona dello stadio di San Siro. Queste le misure prese dalla questura di Milano in occasione del match Francia-Spagna previsto alle 20.45 di domenica 10 ottobre, per la finale di Uefa Nations League 2021.

Ai tifosi spagnoli è stata indicata, come zona di incontro, piazza XXV Aprile; mentre a quelli francesi piazza Castello. Per garantire un afflusso e deflusso dei supporter senza disordini, il questore Giuseppe Petronzi ha inoltre previsto un sistema di prevenzione, vigilanza e controllo, a salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica e per garantire le regole anti contagio.

In fase di rientro le stazioni metropolitane della 'lilla', Ippodromo M5 e Segesta M5 rimarranno chiuse. È stato inoltre richiesto al Comune di Milano il prolungamento dell'orario delle linee metropolitane M1 ed M5, al termine dell'incontro di calcio. Per l'occasione, poi, è stato istituito, all'Ippodromo del Galoppo, un guardaroba per consentire ai tifosi di lasciare, gratuitamente, le borse che per forma o dimensione, non possono essere fatte accedere allo stadio. Disposti, infine, controlli certosini agli accessi per verificare documenti ed evitare che vengano introdotti oggetti proibiti.