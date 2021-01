Milano, internet Tim down: pioggia di segnalazioni sul web

Le reti fisse di Tim non funzionano dalle prime luci dell’alba di lunedì 4 gennaio in diverse zone di Milano e hinterland. I primi disservizi si sono manifestati tra le province di Milano e Varese, successivamente le segnalazioni si sono allargate ad altre zone d’Italia, come segnala DownDetector.

Grafico - Segnalazioni disservizi Tim su Downdetector

Internet Tim non funziona: cosa fare

Per il momento l'azienda non ha comunicato cos’abbia causato il problema, in una comunicazione ai clienti ha parlato di un “guasto generalizzato che richiede una lavorazione più complessa da parte dei tecnici Tim”; escluso, quindi, l’intervento nelle singole abitazioni.

Il router di Tim mostra led rossi e non permette la navigazione su internet. Spegnerlo e riaccenderlo o prendersela con i cavi non serve a nulla: il problema, secondo quanto trapelato, è sulla linea. L’azienda sta lavorando per risolverlo.