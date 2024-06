A Milano molti utenti Tim hanno problemi di connessione

Pagine che non si caricano e messaggi WhatsApp che non partono. In breve: problemi di connessione. È quello che stanno riscontrando a Milano diversi utenti Tim nella mattinata di martedì 11 giugno.

Secondo il portale Downdetector, sito che raccoglie segnalazioni di problemi nei servizi in rete, pare che il problema sia riscontrato principalmente nelle grandi città italiane, con Milano in testa. Il disservizio, più nel dettaglio, ha iniziato a manifestarsi intorno alle 7 del mattino ed è in via di risoluzione.

Per il momento non è ancora chiaro quale sia la causa del problema. Gli utenti lamentano sia la totale mancanza di connessione sia rallentamenti che rendono impossibile l’uso normale della rete.