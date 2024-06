Tommasso Zorzi pubblica la lettera del coming out per il Milano Pride

Era il 18 ottobre del 2013 quando Tommaso Zorzi diceva per la prima volta alla mamma e al papà di essere omosessuale. Lo faceva con una mail, una mail che oggi, dopo 11 anni, ha ritrovato e voluto condividere sul suo profilo Instagram, racconta Today.

"Cari mamma e papà, volevo scusarmi per l'atteggiamento che ho avuto a Milano - scriveva il 29enne ai suoi genitori per fare coming out -. Come spero voi sappiate tale atteggiamento non mi è consueto e vorrei spiegarvi il motivo che mi ha portato a essere così irascibile e all'apparenza poco riguardevole [...] mi sono appena innamorato, non sono mai stato innamorato prima".

Tommaso Zorzi ha deciso di rivelare il suo coming out sui social in occasione del Milano Pride che si svolge oggi 29 giugno e ha voluto condividere con tutti i suoi fan e con chi sta vivendo la sua stessa esperienza, un dettaglio così intimo della sua vita privata: il momento esatto in cui ha smesso di nascondere la sua identità sessuale ai genitori e diventare quel Tommaso che conosciamo tutti oggi.

"Spesso ho parlato del coming out ai miei genitori per mail ma era tempo che non riuscivo più a trovarla quella mail. Questa mattina me l’ha mandata mio padre e rileggendola oggi dopo undici anni credo sia uno dei gesti d’amore più grandi che io abbia fatto nei confronti dei miei genitori. Ritrovo tutta la tenerezza, il senso di inadeguatezza e la paura di un ragazzo appena maggiorenne che sta compiendo uno dei passi più importanti della sua vita".

Con queste parole Tommaso ha voluto ricordare e celebrare quello che lui stesso considera il più grande atto d'amore mai fatto verso i suoi genitori ma anche verso se stesso cercando di essere un esempio per chi, oggi, ha ancora paura di mostrarsi per chi è veramente.

Questo gesto di pubblicare un fatto così privato da parte di Tommaso è stato accolto con grande affetto da parte del pubblico anche se, tra i tanti commenti positivi, spuntano fuori anche diverse critiche. "Questo bisogno di condividere una cosa così intima non lo capisco" è solo uno dei diversi commenti di dissenso.