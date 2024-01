Topolino è libero: il nuovo murale di TvBoy a Milano

Nuovo murale di TvBoy apparso ieri, 18 gennaio, a Milano. L’opera dello street artist, al secolo Salvatore Benintende, rappresenta lo storico topolino in bianco e nero con il cartello in mano che recita “Freedom”, libertà. Il murale si trova in via Casale, porta Genova, zona prediletta dall’artista per lasciare i suoi murales.

L’ultima opera di TvBoy rappresenta la fine dei diritti di copyright di Disney sul primo Mickey Mouse, apparso per la prima volta nel 1928 in “Steamboat Willie”. Le leggi sul diritto d’autore della prima versione di Topolino, infatti, sono scadute con l’anno nuovo. Il personaggio Disney iconico (così come la sua compagna, Minnie) in questa versione può essere adattato e modificato come meglio si crede. Tutte le altre versioni rimarranno protette.

TvBoy ha, quindi, deciso di affiggere la notizia sui muri di Milano dando a Mickey Mouse la sua libertà. L’ultimo murale dell’artista era quello di Chiara Ferragni e la beneficenza ai tempi dei social, chiaro riferimento ai fatti che hanno interessato l’influencer negli ultimi mesi. Mentre, sempre in porta Genova, Benintende aveva realizzato, a dicembre, la sua natività contemporanea.