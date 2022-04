Il Naviglio si sta riempiendo d'acqua

È tornata l'acqua nel Naviglio. All'alba di lunedì 4 aprile a Turbigo sono iniziate le manovre per aumentare la portata del corso d'acqua artificiale. Non solo: sempre nella giornata di lunedì è stata abbassata la traversa gonfiabile di Abbiategrasso, sbarramento che dalla scorsa settimana impediva il passaggio dell’acqua verso Milano. Attualmente la diga eroga 12 metri cubi al secondo ma ulteriori manovre - che verranno effettuate nelle prossime settimane in base alle esigenze idriche espresse dagli agricoltori - riporteranno progressivamente la portata a 64 metri cubi al secondo.

L'asciutta è durata più del previsto e le manovre di remissione dell'acqua sono state rimandate anche "alla luce dell’attuale deficit idrico, che le piogge dei giorni scorsi hanno consentito solo in minima parte, purtroppo, di alleviare", puntualizzano dal Consorzio est Ticino-Villoresi. Sempre per sprecare meno acqua il consorzio che gestisce i canali artificiali ha completato alcuni cantieri sulle sponde tra Castelletto di Abbiategrasso e Gaggiano, anticipando alcune attività che erano state pianificate per il prossimo autunno. Nonostante gli ultimi cantieri, comunque, le sponde "colabrodo" continuano a essere una realtà.

I prossimi mesi saranno cruciali per le colture e la situazione non si preannuncia facile, anzi. "Veniamo da un inverno particolarmente secco e senza neve in montagna; alla luce di questi presupposti la stagione irrigua, che è ormai imminente, potrebbe rivelarsi problematica - ha commentato il presidente del Consorzio est Ticino-Villoresi Alessandro Folli -. Confidiamo che la primavera possa portare una vera e propria inversione per quanto riguarda la tendenza climatica che perdura ormai da diversi mesi".