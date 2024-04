Nelle scuole milanesi torna il pane (comprato da un nuovo fornitore)

Il pane è tornato sulle tavole dei bambini a scuola. Ad annunciarlo Milano Ristorazione in una nota nella quale spiega del cambio di fornitore. A partire da oggi, 5 aprile, agli alunni di Milano è stato somministrato il tipico panino fresco all'ora di pranzo, pratica sospesa dopo le vicende delle scorse settimane con il ritrovamento di corpi estranei proprio nel pane. Ai genitori è stato comunicato che il pane bianco va a sostituire i grissini che erano stati dati ai bambini finora. Si tratta di un prodotto biologico. Al pane bianco verrà alternato, il mercoledì e il venerdì, a quello integrale e a quello ai multicereali. A partire da lunedì 8, invece, torneranno disponibili anche le focacce per le merende.

Dovranno aspettare ancora un po’ i fruitori delle diete sanitarie. “Poiché in questa nuova fornitura possono essere presenti, seppur in tracce, alcuni allergeni, l’elaborazione delle diete sanitarie e la relativa corretta attribuzione dei nuovi prodotti richiederà tempo”. Fino al 19 di aprile "per la composizione dei sacchetti gita sarà fornito ancora il pane bianco a fette, al fine di utilizzare le scorte in giacenza e ridurre gli sprechi alimentari", fa sapere la società.

Un ritorno alla normalità dopo i recenti casi che hanno scosso la società che si occupa della fornitura di cibo per i refettori del capoluogo lombardo. Nelle scorse settimane, infatti, erano stati trovati frammenti di vetro nel pane dei bambini, fatto su cui indaga la Procura, e un pezzo di coleottero in un piatto. Poi, le vicende degli scherzi tra studenti come l'inserimento di un chiodo in un pezzo di patata alla scuola elementare Ariberto.