Biglietti più cari e niente tornelli: l'idea di un consigliere per la metro di Milano

No ai maxi tornelli. Sì a un biglietto più costoso. Marco Mazzei, consigliere comunale della lista Sala e presidente della sottocommissione mobilità attiva e accessibilità, ha detto la sua sui nuovi "super tornelli" installati da Atm sulla M3 per cercare di rendere la vita difficile a chi viaggia senza pagare.

"Premetto che so di scrivere qualcosa di impopolare, ma io non riesco ad appassionarmi alle gabbie. Fin da quando questo tema dei super tornelli è emerso nelle commissioni e poi in consiglio, io ho manifestato perplessità", le sue parole affidate a un post Facebook. "Perché sogno una Milano che assomigli a Berlino. E, soprattutto: ci credo. Credo che possiamo diventare una comunità che non ha bisogno di blindare le metropolitane così come non ha bisogno di mettere cancelli alti per 'proteggere' un parco o un'aiuola. Quelli che vogliono recintare tutto sono altri, sono altre forze politiche che, legittimamente, portano avanti un certo tipo di modello di città", ha proseguito Mazzei.

E ancora: "Noi dobbiamo avere il coraggio e la forza di sostenere un'altra Milano. Il senso di comunità che è indispensabile per uscire dal dramma delle collisioni stradali è altrettanto indispensabile per gestire l'accesso ai mezzi pubblici. Lo so, ci sono i furbetti. Ma oltre a loro, quante persone che non si possono permettere un biglietto lasceremo fuori dai nostri nuovi tornelli? Come possiamo rimanere sconvolti davanti alle lunghe code da Pane quotidiano e poi gioire per questa prova muscolare ai mezzanini? Come possiamo leggere con preoccupazione delle migliaia di nuovi poveri e non vedere che è a loro che stiamo togliendo la possibilità di muoversi in città?", si è chiesto il politico meneghino.

"Io farei pagare di più, anche molto di più, il biglietto a chi può e introdurrei formule agevolatissime, poco più che simboliche, per chi non può, per le molte persone che non possono. E lo spiegherei per bene: 'Tu pagherai di più per dare una mano a quella persona che va dalla Caritas e che magari già aiuti in mille altri modi. La puoi aiutare anche con questo biglietto della metropolitana'. Penso che sia così che si prova a costruire una città comunità. Il modello delle gabbie e dei recinti, dei muscoli e della forza - ha concluso - lasciamo volentieri alla destra".