Covid, metro in affanno: tornelli chiusi per le banchine piene. Granelli: "Usate il monopattino"

"Se potete, usate la bicicletta o il monopattino, ma con le luci". Musica e testo di Marco Granelli, assessore alla mobilità del comune di Milano e tra i più convinti sostenitori della rivoluzione green della città meneghina, che sta cercando di puntare sempre di più su piste ciclabili, bici e monopattini.

L'esponente di palazzo Marino, nel weekend, ha analizzato sul proprio profilo Facebook la situazione trasporti e si è rivolto ai cittadini. Con il ritorno alla zona gialla e la corsa ai regali di Natale, le metropolitane sono andate inevitabilmente in affanno. Il limite del 50% di riempimento da rispettare costringe Atm a chiudere i tornelli almeno un centinaio di volte al giorno. Nel weekend è successo almeno il doppio delle volte. Sabato, poco prima delle 18, gli ingressi erano stati bloccati già 150 volte per liberare la banchina e lasciare la giusta distanza tra i passeggeri in attesa, come imposto dalle norme anti covid.

Le situazioni più complicate si sono registrate, e si registrano, nelle fermate del centro o in quelle di interscambio. A Duomo, Loreto e Cadorna, ad esempio, sono stati chiusi anche i passaggi da una linea all'altra della metropolitana.

"In questi giorni vicino a Natale in tanti si muovono per fare acquisti e penso sia giusto vivere la città ma ricordiamoci che stiamo tutti combattendo il virus. Quindi usiamo tutte le attenzioni come la mascherina, la distanza, l'igiene - ha scritto Granelli -. Con Atm abbiamo potenziato bus, tram e metropolitane, utilizzateli non in orario di punta e rispettando le regole. Se potete, usate la bicicletta o il monopattino, ma con le luci".

"Le persone anziane, o le donne dopo le 18, o i genitori con figli minori, o le persone invalide possono usare il taxi con il voucher di 10 euro di sconto a corsa pagato dal Comune", ha proseguito l'assessore, ricordando una iniziativa di palazzo Marino. "Avremo così meno traffico e meno inquinamento. In questo momento dobbiamo aiutarci ad avere tutti polmoni al massimo della salute. E se usate la metropolitana e trovate i tornelli momentaneamente chiusi per qualche minuto, e' perché Atm li blocca quando si rischia di essere in troppi. Capita circa 100 volte al giorno, ci spiace ma è per il bene di tutti", ha concluso.