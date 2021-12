In piazza Cordusio a Milano è apparsa una torre Eiffel alta 8 metri

Un angolo di Parigi a Milano. In piazza Cordusio è infatti apparsa una spettacolare Tour Eiffel alta 8 metri illuminata di rosa con un incredibile gioco di colori e di luci. Si tratta del regalo di Natale di un noto marchio di cosmetici, che ha deciso di decorare la torre con 700 flaconi "per celebrare ancora una volta la felicità, intesa come bellezza, libertà d’espressione, sostegno e inclusione".

Il sistema di illuminazione è stato sviluppato con l'utilizzo di led a basso consumo per un maggior efficientamento energetico. L’installazione, completata da un nastro, una slitta, doni e da tre alberi stilizzati, invita i passanti a riflettere sul suo messaggio di libertà e ottimismo, con l’augurio di un Natale all’insegna del sorriso.

A poche centinaia di metri, colora corso Garibaldi 81 un murales realizzato da Alessandra Pulixi, la famosa illustratrice sarda nota oramai in tutto il mondo come "La Fille Bertha".

Foto - Il murale di corso Garibaldi