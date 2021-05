Torre Milano, completata la struttura esterna: bandiera tricolore sul tetto

Mercoledì 12 maggio è stata posata la bandiera tricolore sul tetto di Torre Milano per celebrare il completamento della struttura esterna dell'edificio sviluppato da Opm (Impresa Rusconi e Storm.it) e realizzato da Nessi & Majocchi, che porta la firma di Beretta Associati.

L'immobile si trova in via Stresa, zona Maggiolina. E' alto 80 metri e composto da 23 piani fuori terra e un 24esimo piano con vista sulla città. Secondo quanto si legge in una nota, sarà ultimato entro il 2022. Per realizzare la struttura dell'edificio hanno lavorato oltre cinquecento persone tra professionisti, operai, carpentieri e capi squadra, con una media di centodieci presenze giornaliere nel mese di aprile 2021.

L'edificazione dell'edificio aveva generato alcune polemiche nel 2019 tra i residenti nel quartiere, alcuni dei quali l'avevano definito «un ecomostro che andrà a inserirsi in un'area con edifici più bassi, anche villette». Nel mese di aprile 2021, gli stessi residenti avevano segnalato molte difficoltà nella ricezione del segnale Sky, forse dovute proprio alla presenza della torre nel frattempo "cresciuta".