La Scala inaugura la nuova torre: 11 piani dedicati agli uffici

Alta 38 metri, più 19 sotterranei, per un volume totale di 17mila metri cubi e una profondità di 70 metri: è stata inaugurata la nuova torre di via Verdi che farà parte del teatro alla Scala. Il progetto permette di dare allo storico teatro milanese gli spazi che da sempre sono mancati, tra sale prove e uffici amministrativi che finora erano dislocati in altri edifici del centro. Per la costruzione sono stati necessari 23 milioni di euro derivanti dalla fondazione del teatro, dallo stato, dalla regione a cui aggiungere la partecipazione di una quota erogata dal ministero della cultura nell’ambito della finanziaria del 2021.

A dirigere i lavori gli architetti Mario Botta ed Emilio Pizzi: "È come se avessimo costruito una casa di 17 piani", afferma il primo. Al nono piano è presente la sala prove per il ballo su una superficie di 145 metri quadrati intitolata a Carla Fracci. Poi gli uffici che occuperanno ben 11 piani, già utilizzabili e per cui è iniziato il trasloco sia dalla palazzina di via Torino 68, sia dai locali del comune in via Pellico. Presente anche un’area per lo scarico di 235 metri quadrati collocata a fondo palcoscenico che permetterà agli addetti ai lavori di scaricare ance durante le prove e gli spettacoli. Prevista la consegna della sala prove dell’orchestra, alta 14 metri, per la prossima primavera e per cui è partita la gara per l’acustica.

All’inaugurazione presenti il sindaco di Milano Beppe Sala e il presidente della regione Attilio Fontana che ha commentato: "Siamo costantemente vicini al teatro alla Scala e lo siamo stati, come regione, anche in occasione di questo intervento straordinario". Anche l’assessore alla cultura della regione Francesca Caruso ha assistito al taglio del nastro, insieme al suo omonimo comunale Tommaso Sacchi.