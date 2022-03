Milano, la nuova torre di 22 piani a San Siro

Una torre da ventidue piani e un edificio da otto, lungo via Rospigliosi nel quartiere di San Siro. E' il nuovo progetto immobiliare che farà capolino nel quartiere dell'ovest milanese, e sarà un condominio di pregio, con molte piante (un filare lo 'proteggerà' dal vialone). Sorge laddove c'erano le scuderie nell'isolato compreso tra piazza Axum, via Capecelatro e via Pessano, verso cui verrà eretta la torre.

Il progetto è di Marco Piva, la commercializzazione degli appartamenti (120 in totale di cui 72 nella torre) sarà affidata ad Abitare Co., secondo cui la consegna sarà a luglio 2025, mentre il nome scelto per il complesso è Syre. Dovrebbe essere costruito anche un terzo immobile destinato ad affitti calmierati. Una parte importante dell'idea sarà il giardino con circa novanta alberi, tra cui querce e magnolie, tigli e frassini, e uno specchio d'acqua ai piedi della torre. Si parla già del possibile prezzo: 6.500 euro al metro quadrato.

Le trasformazioni a San Siro

Quasi di fronte, dall'altra parte del viale, verrà riqualificato l'ex ippodromo del Trotto con il progetto di Hines. Ma il quartiere presenta anche altre (possibili o sicure) trasformazioni. Prima tra tutte il nuovo stadio per il calcio e i concerti. Secondo l'intenzione di Milan e Inter, il Meazza verrebbe abbattuto. Come si sa, però, c'è scontro su questo. Pendono due ricorsi al Tar; il consiglio comunale sta conducendo audizioni in commissione; presto verrà avviato il 'dibattito pubblico'; e, infine, i garanti comunali devono decidere il via libera a due proposte di referendum cittadini che saranno vincolanti per il comune di Milano. Più delineata la strada del progetto delle terme alle ex scuderie De Montel, a nord del Meazza.