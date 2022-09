È quasi terminato il cantiere per la costruzione della torre Unipol

È quasi terminata la costruzione della Torre Unipol, il nuovo grattacielo di Porta Nuova che ospiterà il quartier generale milanese della compagnia di assicurazioni italiana. Nei giorni scorsi sono iniziate le operazioni di smontaggio della gru che ha sollevato letteralmente ogni pezzo che compone lo skyscraper.

Il cantiere, comunque, non è ancora arrivato alla fine: la struttura esterna è quasi ultimata ma sono ancora in corso i lavori di allestimento dei piani interni. La costruzione del nuovo grattacielo dovrebbe terminare per la prossima primavera, il taglio del nastro dovrebbe avvenire entro marzo 2023, ma per il momento non c'è alcuna data ufficiale.

Il palazzo: tutti i dati

La Torre Unipol è stata disegnata dallo studio Mario Cucinella Architects, è composta da 22 piani fuori terra e altri 3 interrati. La superficie totale è di circa 35mila metri quadrati. La sua altezza? Circa 100 metri.

La facciata del grattacielo è caratterizzata da geometria a rete con struttura a X, struttura che "è metafora del sistema a rete delle relazioni ed è elemento fondamentale per la costruzione dell’immagine naturale dell’edificio", si legge nella presentazione dello studio di architettura che l'ha disegnata.

Il grattacielo è stato realizzato in acciaio, legno e vetro, ospiterà spazi commerciali, un grande auditorium di oltre 270 posti, gli uffici e, in copertura, una serra-giardino panoramica con un’area dedicata a ospitare eventi pubblici e culturali.

Le date del cantiere

I lavori per il centro direzionale sono iniziati nel 2015 ma il cantiere vero e proprio è partito nel 2017 quando sono state scavate le fondamenta.

La prima pietra è stata posata nel 2019 e da allora - tranne durante il periodo più buio della pandemia - il cantiere non si è mai fermato. Non sono comunque mancati gli imprevisti: la struttura di acciaio "a nido" è frutto del lavoro dei migliori saldatori sulla piazza e si sono accumulati ritardi perché questi artigiani erano impegnati nella costruzione del nuovo Ponte Morandi di Genova.