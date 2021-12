La Torre Velasca diventa un maxi biglietto di auguri

Un maxi cartellone per augurare "Buon Natale" alla città. Succede sulla Torre Velasca di Milano dove una porzione della copertura del cantiere avviato da Hines lo scorso mese di ottobre è stata sostituita con una illustrazione di Francesco Poroli.

L'installazione resterà visibile fino al prossimo 5 dicembre. Non solo, Poroli firmerà per la pagina Instagram del grattacielo un calendario dell’avvento digitale, regalando una speciale guida per vivere il Natale milanese attraverso illustrazioni che sveleranno i segreti delle tradizioni più e meno note della città. I 12 post pubblicati andranno poi a comporre nel feed un’inedita illustrazione natalizia della Torre Velasca.

Da un’icona milanese ad un’altra, nel cuore del Quadrilatero della moda: via della Spiga. Dall’hub creativo di Hines, Spiga 26, continua il dialogo con la città e le sue diverse identità, con il progetto di video animation installation "Merry Different Christmas". Partendo dal più celebre simbolo natalizio, l’albero, a partire dal 6 dicembre nove vetrine di Spiga 26 si accenderanno con una serie di suggestive interpretazioni artistiche con video animazioni 3D per stupire e coinvolgere i passanti. Sempre nel cuore del Quadrilatero della Moda, Hines, in collaborazione con l’Associazione degli Amici di Via della Spiga, ha contribuito all’accensione delle luminarie in Via Gesù, pronta ad accogliere i numerosi milanesi che nei prossimi giorni passeggeranno nelle vie del centro per assaporare la magica atmosfera del Natale.

Inoltre, il colosso dello sviluppo immobiliare accenderà anche la facciata della Scuola Media Gaetano Negri del Municipio 7 di Milano, appartenente all’Istituto Comprensivo San Giuseppe Calasanzio, che il 6 novembre ha preso parte al Progetto Scuole, Futuriamo - Disegnando il domani, promosso dalla società in collaborazione con il Comune di Milano.