Toscani sulla Ferragni: "Non sa fotografare ma è la fotografa più importante del momento"

Chiara Ferragni è "la fotografa più importante del momento", colei che "usa la fotografia nel modo più moderno", che "non significa migliore". Lo ha detto Oliviero Toscani giovedì mattina, a margine della presentazione della sua mostra a Milano, aperta a Palazzo Reale. Secondo quello che è considerato uno dei più grandi fotografi contemporanei, "Chiara Ferragni non sa fotografare ma questo non importa, non è quello il punto. La sua fotografia è una memoria storica, non è opera d'arte".

Secondo Toscani, poi, Ferragni "è una persona interessante" anche se il fotografo ha aggiunto di non seguirla. E poi ha aggiunto: "Trovo che gli stupidi seguano Chiara Ferragni, infatti ne ha più di 22 milioni" (di followers). E, rivolto ai giornalisti presenti: "Anche voi siete tra questi, no?".

"Il Vangelo è fake news"

Cambiando argomento, e parlando di fake news, Toscani ha affermato che la fotografia, da quando è stata inventata, ha fatto sì che circolino meno notizie false. "Se ci fosse stata la macchina fotografica", ha aggiunto, "la figura di Gesù Cristo sarebbe ridimensionata. Credo che il Vangelo e la Bibbia siano fake news. La fotografia è la memoria storica dell'umanità. Da quando c'è la fotografia ci siamo resi conto di chi è l'umanità, prima abbiamo raccontato tante balle".