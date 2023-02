In Stazione Centrale c'è un totem che ricorda la Shoah

È stato inaugurato alla stazione Centrale il totem informativo sul binario 21, banchina in cui durante la Seconda Guerra Mondiale partivano i treni che trasportavano i deportati nei campi di concentramento. Lo schermo interattivo è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Ministero della cultura e Ferrovie dello Stato.

"È bello che a distanza di così tanti anni finalmente ci sia un punto in cui si ricordano quelle centinaia di persone deportate, non solo ebrei ma anche quelli che fecero la scelta coraggiosa di essere anti quel regime - ha dichiarato la senatrice a vita Liliana Segre, testimone della Shoah che il 30 gennaio 1944 partì dal binario 21 su un convoglio diretto al campo di Auschwitz-Birkenau -. Sono sicura che i viaggiatori, forse pochi ma spero tanti, passeranno davanti e avranno un pensiero perché ormai siamo in pochissimi a dire ‘io c’ero al binario 21’".

Oltre alla senatrice a vita erano hanno partecipato alla cerimonia il sindaco Giuseppe Sala, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, Luigi Ferraris, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, e Roberto Jarach, presidente del Memoriale della Shoah. "Milano vuole preservare la memoria del male generato dall’odio etnico, dalle intolleranze verso il diverso e di un passato disumano - ha detto il primo cittadino milanese -. Allo stesso tempo, è una città che vuole guardare al futuro per costruire un domani migliore e aiutare a far crescere i giovani coscienti, istruiti e consapevoli. La costruzione di una memoria condivisa nasce dal contributo di tutti. Non possiamo dividerci su un tema del genere e sarà solo così che continueremo a costruire una società sempre più libera intollerante e democratica".