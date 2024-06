Notte prima degli esami, 20mila studenti di Milano pronti per la Maturità: il toto tracce

Parte il conto alla rovescia per l'inizio degli esami di Maturità. In Lombardia saranno circa 70mila gli studenti che domani, 19 giugno, si siederanno al banco di scuola per l'ultima volta, 20mila solo a Milano. Solo il 3,3% degli studenti all'ultimo anno non è stato ammesso agli esami finali. Come di consueto si inizierà con il tema.

A poche ore dal via Luciana Volta, Direttore Generale dell’USR per la Lombardia, ha inviato un messaggio agli studenti: "La società ha davvero bisogno di giovani capaci di pensare in modo critico, di agire con integrità e di ispirare gli altri: dunque abbiate fiducia nelle vostre capacità e non smettete mai di credere in voi stessi. Vi auguro di cuore un futuro ricco di soddisfazioni, di scoperte e di felicità, e che ogni nuova tappa della vita vi porti crescita e realizzazione personale".

Anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore regionale all'Istruzione, Simona Tironi, hanno inviato un messaggio di sostegno: "Siete giovani, pieni di potenziale e risorse capaci di superare qualsiasi ostacolo che la vita vi pone davanti. Affrontate questi esami con serenità, fiducia nelle vostre capacità e nella consapevolezza che avete tutte le carte in regola per superarli brillantemente".

Le tracce della prima prova

Il tam tam per capire quali potrebbero essere le tracce è partito da un po'. Anche per il 2024 il portale Skuola.net ha chiesto a 1.500 maturandi quali sono le tracce più attese. Per quanto riguarda gli autori in prosa dell'Ottocento il più gettonato sembra essere Gabriele d'Annunzio, con il 42% dei voti: seguono Giovanni Verga (32%) e Alessandro Manzoni (16%): per il Novecento è Luigi Pirandello, opzionato da oltre un terzo degli intervistati (il 34%), seguito da Italo Svevo (22%) e Italo Calvino (17%). Sui poeti il toto autore vede sul podio Ungaretti, Montale e Pascoli.

Il testo argomentativo, su cui come è noto ogni anno pesano le ricorrenze storiche: il centenario del delitto Matteotti è quotato oltre il 33%, seguito dai 110 anni dallo scoppio della Grande Guerra (12%), fino agli 80 anni dello sbarco in Normandia (10%). In caso la ricorrenza fosse legata a un personaggio storico, il 30% si aspetta Robert Oppenheimer (a 120 anni dalla nascita), seguito da Vladimir Lenin (morto 100 anni fa) al 20%, poi Guglielmo Marconi e Franz Kafka appaiati al 10%. L'attualità: intelligenza artificiale (24%), il conflitto israelo-palestinese (21%), violenza sulle donne e parità di genere (18%).

E per concludere il percorso scolastico ScuolaZoo ha eseguito un sondaggio su un campione di 4mila maturandi, di cui 624 lombardi, a cui ha chiesto un bilancio. Uno su tre non rifarebbe lo stesso indirizzo, il 63% di loro ha detto che quel percorso non riflette più i propri interessi e le proprie passioni. Inoltre, per molti la scuola non ha fornito le competenze necessarie per il lavoro che si desidera fare in futuro.