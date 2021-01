Un tour guidato per le strade di Milano con l’ambulanza: il regalo della Croce Rossa a Luca

Se un membro dell’equipaggio dell’ambulanza non avesse avuto questa idea Luca, 16enne affetto da una grave malattia invalidante, avrebbe trascorso ore e ore nell’aeroporto di Linate in attesa del suo volo. La sua importante visita specialistica in un ospedale all’ombra della Madonnina, infatti, era finita prima del previsto e aveva diverse ore “buche” davanti a sé. Lunghe ore di noia sotto una luce al neon. Invece mentre l’ambulanza stava tornando verso Linate un membro dell’equipaggio ha proposto di allungare il tragitto e approfittarne per fare un "giro turistico". Detto fatto, e così Luca ha trascorso buona parte del pomeriggio di venerdì 29 gennaio ad ammirare le bellezze di Milano.

“Ad ogni tappa un sorriso gli si illuminava il viso”, hanno scritto i soccorritori in un post Facebook in cui hanno raccontato l’accaduto. Un tour guidato in una città semi deserta per la pandemia, ma non solo: l’ambulanza si è fermata anche per una breve merenda e un incontro con una pattuglia di carabinieri.

Un piccolo gesto ma bellissimo. Un gesto che è riuscito a regalare un po’ di spensieratezza a Luca, e alla sua mamma, in una giornata davvero difficile.