TourTheater: la Lombardia ospita il teatro itinerante in 5 tappe

5 scene, 5 comuni, 1 unico grande spettacolo itinerante: TOURtheater si presenta come un Lit Crawling all’italiana, ridisegnato secondo gli orizzonti creativi ed artistici del teatro dell’Accademia dei Folli.

Il format

Il Lit Crawling è un format statunitense, celebre a San Francisco e a New York – nel quartiere di Brooklyn -nato dall’evoluzione di una modalità di socializzazione ancora più lontana: il Pub Crawl. Riproposto in versione più sofisticata e internazionale da associazioni come il Lit Quake o Lit Crawl L.A., consiste in un eccentrico festival letterario – lit – con autori che tengono reading e svelano i segreti delle città sorseggiando drink. L’Accademia dei Folli ha trasformato il Lit Crawling, adattandolo alle proprie esigenze artistiche e alla propria personale visione, in un Theater Crawling, unendo i drink del Pub Crawl e la performance eccentrica, in questo caso teatrale, del Lit Crawling americano.

Il progetto ha un duplice obiettivo: offrire un’esperienza artistica inconsueta e coinvolgente e valorizzare lo straordinario patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del territorio coinvolto.

TOURtheater crea un circuito tra alcuni comuni tra il Ticino e il Lago Maggiore proponendo, attraverso un itinerario giornaliero, 5 performance teatrali, ognuna ospitata in uno dei 5 comuni coinvolti.

Il progetto riceve il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando nazionale «VIVA. Sostegno all’offerta culturale estiva nei territori», promosso dalla Fondazione con l’obiettivo di sostenere la valorizzazione dei beni e del patrimonio culturale, la produzione e programmazione artistica e creativa di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e di favorire i consumi culturali e turistici, agendo sull’accessibilità economica dell’offerta culturale. Il bando premia le nuove produzioni creative, nonché iniziative di valorizzazione e fruizione, capaci di rendere i territori attrattivi per le persone che li abitano e per i turisti.

I luoghi, le date e le modalità di partecipazione

La modalità del teatro itinerante favorisce la valorizzazione del patrimonio artistico locale dati i luoghi scelti per le performance teatrali en plein-air e la sensibilizzazione verso l’idea di un patrimonio culturale diffuso.

Lo spettacolo viene replicato 4 volte, nelle seguenti date: domenica 4 luglio, domenica 18 luglio, sabato 7 agosto, sabato 14 agosto. Sono 5, come anticipato, i comuni coinvolti: Castelletto Ticino, Dormelletto, Lesa, Meina, Oleggio Castello. Il percorso è completamente gratuito, previa prenotazione e scaricamento voucher sul sito www.oooh.events. Il pubblico può assistere a tutto lo spettacolo in un giorno, oppure scegliere di assistere alle singole scene in date diverse.

Ogni scena dura circa 10 minuti e viene replicata 5 volte a cadenza oraria, dalle 14.30 alle 18.30, per un totale di 50 minuti di spettacolo.

TOURtheater, un progetto green

Il progetto TOURtheater unisce due degli asset più importanti del sistema Italia: risorse culturali e risorse naturali.

Il progetto artistico, infatti, è stato ideato anche e soprattutto per valorizzare un territorio molto pregiato dal punto di vista naturalistico, sia nelle zone più lacustri sia nell’entroterra. Oleggio Castello, Ghevio, Solcio e Castelletto Ticino, oltre ad ospitare due importanti riserve naturali protette ed essere inseriti in un’area MAB riconosciuta dall’Unesco, sono anche percorsi da torrenti che sono dei veri e propri corridoi ecologici che mettono in comunicazione le colline dell’entroterra con il lago: zone umide che accolgono la più grande biodiversità della Terra ma che sono sensibili anche all’impatto della pressione antropica e dunque vanno maggiormente tutelate. Il percorso proposto da TOURtheater diventa quindi un’occasione per scoprire, attraverso l’arte e la cultura, una delle ricchezze inestimabili del nostro Paese. Per questo motivo Legambiente ha deciso di sostenere il progetto, ritenendolo un esempio concreto di valorizzazione di una comunità, di un territorio e della sua biodiversità.

È in questa logica che si inserisce la scelta di affidarsi alla bicicletta per rispondere alla mission di portare il teatro in strada, anzi sul Lago. TOURtheater è stato pensato come un tour ciclabile cadenzato da tappe teatrali, per un’ora e mezza circa di pedalata complessiva. Tuttavia, gli itinerari proposti e organizzati attraverso una mappa, la guida del viandante-spettatore, prevedono due possibili modalità di spostamento: in bici, appunto, con un itinerario di quasi 25 km in bici per 95 minuti di pedalata, per spostamenti rapidi e una contestuale riscoperta del territorio; oppure con le speciali navette elettriche messe a disposizione gratuitamente dall’Accademia dei Folli, in partenza alle 14.40 (alla fine della prima scena). Per chi non fosse in possesso di bicicletta, inoltre, è possibile noleggiare una bici a prezzo agevolato (15% di sconto) presso il negozio No work team di Arona (info 032244974).

A completare la filosofia green del progetto, la collaborazione con il presidio soci di Arona di Nova Coop, che distribuisce gratuitamente al pubblico succhi di frutta biologici, e la scelta di mettere in scena lo spettacolo in orario pomeridiano, evitando così di utilizzare luci elettriche, per un evento a impatto zero.

Le storie

Le 5 scene sono state scritte appositamente per questo progetto, dopo una minuziosa ricerca storica e aneddotica che ha portato alla luce tante storie legate al territorio che ospita lo spettacolo.

Il Ticino e il Lago Maggiore si sono rivelati degli scrigni che custodiscono gelosamente racconti incredibili, passaggi di illustri personaggi, mestieri ormai scomparsi, tracce di un passato glorioso, piccoli segni che testimoniano che la Grande Storia è passata anche da qui.

L’Accademia dei Folli, insieme allo scrittore e drammaturgo Emiliano Poddi, ha dunque selezionato alcune di queste storie, in accordo con le amministrazioni locali. Ne è nata una drammaturgia originale capace di tessere una fitta tela di storie che si intrecciano, dialogo e restituiscono al pubblico il ricamo finissimo di un territorio ancora da scoprire. Ecco le 5 scene, ognuna strettamente legata alla location che la ospita.

Sette le attrici e gli attori del cast, con la regia di Carlo Roncaglia: Zahira Berrezouga, Dominique Evoli, Cristina Renda, Giovanna Rossi, Enrico Dusio, Gianluca Gambino, Valter Schiavone.

COPRIMI DI GELSI – VITA DA BACO | Castelletto sopra Ticino – Parco Sibilia

Nel Novecento il Comune fu partecipe dei cambiamenti economici e sociali della civiltà moderna: all'artigianato affiancò, infatti, specifici macchinari per la lavorazione dell'uva e della seta. Sorsero così in un ampio parco il Cantinone (1902), per l’azienda vinicola dei Fratelli Barberis, e a Porta Nuova il setificio Filatoio Strazza (1908), per la produzione di fibre seriche, ottenute dai bozzoli dei bachi.

Tecnicamente si tratta di bava. In cambio lui chiede solo qualche fogliolina di gelso. In via del tutto eccezionale, il baco esce dal bozzolo e si racconta.

THE WONDER HORSE | Dormelletto – Parco Ribot

Nello sport esistono campioni che non sono umani. Non alludiamo a quei grandissimi atleti che dominano le loro discipline al punto da meritarsi di essere descritti come extraterrestri, ma proprio a degli animali, ai cavalli da corsa. Ogni allevatore di cavalli ha un sogno nel cassetto. Il sogno è quello di creare il campione. Non che i sogni si avverino spesso, ma a Federico Tesio, talvolta, succedeva.

Non ha mai perso una gara. Ha trionfato a Longchamp e ad Ascot. Qual era il suo segreto? Ce lo racconta lui stesso, il leggendario Ribot.

CHE BAMBOLA! LIFE IN PLASTIC (IT’S FANTASTIC) | Oleggio Castello – Centro sociale Don Rolando

Oleggio Castello fu un distretto industriale del giocattolo il cui punto di forza era la straordinaria creatività artistica dei suoi artigiani, al punto da attirare l’attenzione di un colosso internazionale come la statunitense Mattel Inc., produttrice della bambola più famosa del pianeta.

Ha ottant’anni e ne dimostra. È andata sulla luna prima di Armstrong. È fidanzata con Ken da più di mezzo secolo. Mica facile essere la biografa di Barbie.

LA MARCHESA E LO STRUZZO | Ghevio (Meina) - Santa Maria Assunta

Villa Faraggiana, nell’epoca del suo massimo splendore, la fine dell'800, ospitava numerosissimi animali esotici che scorrazzavano nel parco, mentre altri esemplari potevano essere ammirati nello chalet-museo di Meina.

Pappagalli, struzzi, stambecchi, antilopi: la tipica fauna del Lago Maggiore. E al centro di questo zoo, i due esemplari più strani: il marchese e la marchesa Faraggiana.

PIÙ CANDIDO DELLA NEVE | Solcio (Lesa) - Sant’Antonio

Una singolar tenzone tra il Manzoni e il Carcano, due grandi scrittori che hanno avuto a che fare con questo placido e bellissimo paesino sulle sponde del Lago Maggiore.

Una “umil casetta” sul lago, una carriera letteraria all’ombra del grande Manzoni, un animo candido, un amore vero: dialogo tra Giulio Carcano e sua moglie Giulia.

Volano per la cultura, con attenzione ai giovani

TOUTtheater si pone inoltre l’obiettivo di avvicinare la popolazione locale, e in particolare i giovani, al mondo del teatro. Il voucher necessario per la partecipazione gratuita allo spettacolo, infatti, dà diritto a un biglietto ridotto a € 8 euro (€ 5 per i minori di 18 anni) per uno spettacolo a scelta della Stagione 2021 di Lakescapes – Teatro diffuso del Lago Maggiore, curata sempre dall’Accademia dei Folli.

La collaborazione con le realtà del territorio

La modalità “Crawling” americana di TOURtheater viene rispettata grazie alla collaborazione con alcune attività del territorio, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente la comunità di riferimento. All’ingresso di ogni tappa, infatti, vengono consegnati dei coupon da utilizzare in alcuni esercizi commerciali della zona: gli spettatori, presentando il coupon nei vari negozi, bar e ristoranti convenzionati, avranno diritto a un omaggio, un simpatico gadget o a tariffe agevolate per l’aperitivo o la cena: un’occasione di scoperta anche dei prodotti tipici locali e un incentivo ai consumi. L’elenco completo delle attività convenzionate e delle agevolazioni previste è consultabile sul sito www.accademiadeifolli.com