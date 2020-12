Tracciati col gps 372 km di strade per augurare Buon Natale ai milanesi

Milano, 14 dicembre 2020



Abbiamo tracciato con il gps 372 chilometri di strade in provincia di Milano per fare apparire su tutto il territorio la scritta BUON NATALE.



Sono stati coinvolte strade provinciali, comunali, carrarecce e sentieri per avere un disegno il più possibile realistico e leggibile.

Volevamo attraverso le nostre strade, che noi ciclisti pedaliamo con passione, augurare a tutti di trascorrere un felice Natale e, speriamo, un buon Anno Nuovo!.



La Bici Verde organizza facili escursioni in bicicletta nei dintorni di Milano alla scoperta di siti interessanti punto di vista artistico e naturalistico.