A Milano ci sono 100mila auto parcheggiate in divieto di sosta

Milano è una città imballata dalle macchine. Letteralmente. Secondo i dati ci sono circa 49 automobili ogni 100 abitanti. Ma soprattutto a Milano ci sono circa 100mila macchine che parcheggiano dove non dovrebbero. Tradotto? Aree verdi e marciapiedi. Non è una questione di mancanza di posteggi dato che metropoli come Barcellona e Parigi non hanno problemi simili pur avendo molti meno stalli (A Barcellona ci sono 7 posti auto in strada ogni 100 abitanti, 6 a Parigi, 22 a Milano). Il ritratto della metropoli milanese arriva dallo studio pubblicato dagli ambientalisti di "Sai che puoi?".

"A Milano ci sono 297mila parcheggi su strada regolari. Poi ce ne sono più o meno altri 100mila, irregolari. Occupano marciapiedi e parterre alberati, fra l’altro, e non ce ne accorgiamo nemmeno più, perché sono 'tollerati'", hanno spiegato gli attivisti in un post sui social attraverso il quale hanno presentato la ricerca. I dati sono impressionanti. Se tutte le auto in sosta all'ombra della Madonnina fossero parcheggiate una accanto all'altra occuperebbero uno spazio pari a 5 milioni di metri quadri, lo spazio di 12 volte il parco Sempione.

Secondo l'associazione il comune dovrebbe "restituire spazio alle persone" e "favorire mobilità attiva". Per fare ciò, secondo gli ambientalisti, bisognerebbe eliminare "tutta la sosta illegale su parterre alberati e marciapiedi". Non solo, sempre secondo gli attivisti andrebbero eliminati anche posteggi auto su strada: circa 80mila posti in quattro anni. Il motivo? Secondo uno studio del 2016 (Effects of parking provision on automobile use in cities: inferring causality) la presenza di posteggi gratuiti fa aumentare il numero di auto circolanti e il traffico.

"A fronte della crisi climatica e dei gravissimi incidenti stradali che molto spesso coinvolgono come vittime le persone a piedi e in bicicletta, risulta urgente intervenire subito: è scientificamente provato - spiegano gli attivisti - che con una minor offerta di parcheggi l'automobile continuerebbe a venir utilizzata solo da chi non può effettivamente farne a meno per motivi lavorativi o di salute".