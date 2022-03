Maxi ingorgo a Milano, 1 ora per fare 100 metri in auto

A Milano, la giornata di martedì 8 marzo è stata molto difficile dal punto di vista del traffico: si sono registrati chilometri di auto in coda in diverse zone della città, soprattutto nell'orario di punta serale, quando gli uffici chiudono e le strade del centro si riempiono di vetture. Martedì sera nelle zone del centro - ad esempio tra corso Buenos Aires, viale Tunisia e piazza della Repubblica - alcuni automobilisti hanno calcolato che per percorrere poche centinaia di metri è passata un'ora.

In quell'area della città, in particolare, c'è stata una manifestazione in piazza Duca D'Aosta, davanti alla Stazione Centrale, in occasione della Festa internazionale della donna. Questo ingorgo, naturalmente, ha comportato conseguenze a catena in diverse aree di Milano, già piene di auto per via dello sciopero dei mezzi atm e dei treni Trenord.

Infomobilità, il servizio di Palazzo Marino sul traffico, su Twitter ha comunicato che alle 9 del mattino c'era un primo corteo che da largo Cairoli ha percorso Foro Bonaparte, piazza Cadorna, via Carducci, via De Amicis, via Correnti, via Carrobbio, via Torino, via Mazzini, piazza Missori, via Albricci, via Larga, via Verziere, largo Augusto, corso di Porta Vittoria, via Sforza per finire nei Giardini della Guastalla.

Alle 10 poi, sempre secondo Infomobilità, un altro corteo si è diretto da piazza Cordusio in via Tommaso Grossi, via Santa Margherita, piazza Scala, via Case rotte, largo Mattioli, via Catena, piazza Meda, corso Matteotti e piazza San Babila. Quello delle 18, quello che dal punto di vista del traffico ha provocato più danni, è partito da piazza Duca D'Aosta, lungo via Vitruvio, corso Buenos Airea, piazzale Oberdan, corso Venezia, piazza San Babila, corso Vittorio Emanuele II per poi concludersi in piazza Duomo.

