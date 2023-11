Traffico attorno a Merlata Bloom: potrebbe cambiare la viabilità attorno al nuovo mall

Potrebbe subire qualche modifica la viabilità attorno a Merlata Bloom, il nuovo maxi centro commerciale realizzato tra il cimitero Musocco e l'autostrada A4. Il caso è finito sulle scrivanie dell'ufficio viabilità della polizia locale dopo che il traffico generato dalla cerimonia di inaugurazione aveva mandato in tilt via Gallarate.

Attualmente c'è solo una via di accesso al mall per chi arriva da Milano: via Daimler. Questo perché via Pasolini è stata chiusa in un senso di marcia e attualmente è percorribile a senso unico. "È una situazione che penalizza i residenti che non possono accedere ai box e ai passi carrai - ha spiegato a MilanoToday Giulia Pelucchi, presidente del Municipio 8 -. Il senso unico, inoltre, ha comportato la soppressione di due fermate della linea 35". Qualcosa, tuttavia potrebbe cambiare perché, come riferito da Pelucchi a MilanoToday, nella giornata di giovedì la locale ha effettuato un sopralluogo mentre nella mattinata di oggi (venerdì 17 novembre) si è tenuto un tavolo tecnico. La decisione, dunque, potrebbe arrivare già in serata.

Sempre dal Municipio 8 fanno sapere che sono in corso le operazioni per tracciare i parcheggi a lato della strada. "Il quartiere ha problemi legati alla sosta - ha rimarcato Pelucchi -. Chiediamo vengano realizzate delle strisce blu, ma anche strisce gialle per i residenti. Parallelamente come municipio 8 ci stiamo muovendo per creare una convenzione per i parcheggi con la proprietà della struttura. All’interno del centro ci sono 45mila mq di parcheggi asserviti ad uso pubblico come da concessione comunale".