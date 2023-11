Non saranno costruiti altri parcheggi accanto a Merlata Bloom

È un problema reale il traffico attorno a Merlata Bloom, il centro commerciale costruito tra l'autostrada A4 e il cimitero Musocco. Per il momento non è chiaro se gli ingorghi siano frutto di un fenomeno temporaneo (destinato a esaurirsi quando cesserà l'effetto novità) o se continuerà nei prossimi mesi.

Di sicuro non verranno costruiti nuovi parcheggi a raso nell'area del mall. A dirlo è stata l'assessore alla mobilità Arianna Censi durante il Consiglio comunale di lunedì 20 novembre. "Dentro al centro commerciale ci sono 45mila metri quadri di parcheggio a uso pubblico e stiamo lavorando per utilizzare quelli per evitare di usare altro spazio pubblico a raso" ha spiegato.

"Sulle case costruite - ha poi aggiunto Censi - ogni edificio ha una sosta pertinenziale richiesta dalla normativa vigente. Insieme al Municipio 8, in via Daimler si prevede una sosta regolamentata su tutta la via per proteggere i residenti e la loro possibilità di parcheggiare sulla via".

Censi ha poi parlato di viabilità intorno al centro commerciale. "Vogliamo fare in modo che il massimo di accesso tramite le rampe dell'autostrada si realizzi - ha detto -. Ci stiamo lavorando tutti. Con gli operatori poi si ragionava su una navetta da Molino Dorino al centro commerciale. E abbiamo chiesto di intervenire sul bus 35 dell'Atm e di potenziare tutto il trasporto pubblico".