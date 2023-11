Traffico deviato, più bus e task force contro la sosta selvaggia: le soluzioni al caos di Merlata Bloom

A quasi 10 giorni dall'apertura di Merlata Bloom, il nuovo centro commerciale nel quartiere Gallaratese di Milano, tecnici e politici sono alacremente al lavoro per risolvere 'in corsa' il disastro della viabilità, esploso fin dalla pre-apertura riservata ai giornalisti, sebbene già 11 anni fa l'allora Zona 8 aveva scritto nero su bianco le possibili criticità in tal senso. Giovedì 23 novembre, a un incontro tra assessorati competenti e la dirigenza di Merlata Bloom, si è fatto il punto sugli interventi su cui si sta lavorando. Il tutto è stato riferito da Giulia Pelucchi, presidente del Municipio 8.

Intanto il primo intervento: entro il weekend, con appositi cartelli provvisori, si porterà il traffico automobilistico a convergere verso il centro commerciale utilizzando via Daimler, via Jona e l'ingresso dalla tangenziale, ma non via Pasolini, mentre il trasporto merci sarà convogliato esclusivamente su via Jona con divieto di transito in via Daimler e via Pasolini ai mezzi oltre i 35 quintali (eccetto che per l'accesso ad altre strutture pre-esistenti). Il gestore del centro commerciale metterà a disposizione addetti presso le intersezioni e i punti di accesso ai parcheggi, in modo da evitare lunghe code.

Per evitare la sosta selvaggia saranno posizionati, entro il weekend, new jersey provvisori, che poi saranno sostituiti da dissuasori in acciaio. Più in prospettiva si tracceranno le strisce blu e gialle per i residenti e verrà stipulata una convenzione dei parcheggi del centro commerciale per uso pubblico con regole che verranno concordate, mentre è già escluso che vengano realizzati nuovi parcheggi. Fin dal weekend saranno inoltre previsti servizi di guardie ecologiche volontarie, ausiliari Atm e polizia locale, per sanzionare la sosta vietata. Secondo quanto riporta la presidente del Municipio 8 Giulia Pelucchi, lo scorso weekend sono state elevate più di 350 sanzioni.

Infine il capitolo mezzi pubblici, con la proposta sul tavolo di potenziare la frequenza della linea 35 (i passaggi, adesso, sono 3 o 4 ogni ora). La spesa per il potenziamento verrà in parte sostenuta dal gestore del centro commerciale, attraverso una convenzione con Atm.