Incendio vicino ai binari, sospesa circolazione dei treni sulla Milano-Chiasso

Circolazione dei treni sospesa sulla linea Milano-Chiasso dopo lo scoppio di un incendio in prossimità dei binari nella stazione di Carimate, nel Comasco. È accaduto nella prima mattinata di giovedì 4 febbraio.

"Dalle ore 6 - si legge in una nota di Trenord - sulla linea Milano - Chiasso, il traffico ferroviario è sospeso nella stazione di Carimate a causa di un incendio in prossimità dei binari che ha danneggiato i cavi tecnologici per la gestione del traffico ferroviario le cui cause sono in corso di accertamento".

Al momento i tecnici di Rete ferroviaria italiana sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea e a breve seguiranno aggiornamenti da parte dell'azienda di trasporti. Nel frattempo è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Seregno, Camnago e Como.