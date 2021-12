Troppe auto in viale Brianza, la protesta dei genitori di una scuola

Legambiente Lombardia ha aderito all'appello dei genitori dell'ics Ciresola, l'istituto comprensivo di ben cinque scuole situato a Milano in viale Brianza (angolo via Beroldo) e 'assediato' dal traffico. I genitori, insieme a Legambiente, chiedono politiche che considerino la qualità dello spazio pubblico, quindi marciapiedi, piazze, aree verdi, mentre la scuola di viale Brianza, così come altre in città, è accerchiata dal traffico veicolare.

"A livello nazionale e regionale - scrive Legambiente Lombardia in una nota - ci vogliono politiche più severe sulle emissioni inquinanti (bandire definitivamente i diesel Euro 4 e indicare una data certa per l’uscita dalle motorizzazioni fossili, il cosiddetto phase-out endotermico); a livello locale, lo spazio pubblico deve essere riprogettato per le persone, non per le automobili: a cominciare dalle scuole, con la chiusura al traffico veicolare delle strade adiacenti alle scuole in modo permanente o negli orari di ingresso e di uscita".

Secondo l'associazione ambientalista, "le giovani generazioni soffrono particolarmente di uno spazio pubblico sempre meno adatto alle relazioni e al benessere, occupato com’è dalla congestione stradale e dalla sosta, piuttosto che essere utile alle persone. La scuola è un luogo simbolico quanto sofferente del necessario rinnovamento urbano: gli istituti milanesi e lombardi sono molto spesso assediati dall’inquinamento atmosferico e acustico provocato dal traffico veicolare, spesso generato dagli stessi genitori durante gli orari di ingresso e di uscita".

Di qui il flash mob, dal titolo ' Per andare a scuola ci vogliono i superpoteri'. L'appuntamento è per lunedì 13 dicembre alle 8 di mattina all'ingresso dell'istituto scolastico (viale Brianza angolo via Beroldo). Parteciperanno genitori, alunni e anche Federico Del Prete, referente per la mobilità e lo spazio pubblico di Legambiente Lombardia.