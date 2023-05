Cantiere lungo il percorso, il tram 16 cambia percorso

Il tram della linea 16 è deviato per alcuni giorni a causa di un cantiere. Lo comunica Atm in una nota dove spiega che sono in programma lavori stradali nel tratto compreso tra via Monte Velino e piazza Salgari.

Per permettere il cantiere, il servizio della linea cambia così in questi giorni:

dal 15 al 19 maggio, da inizio a fine servizio

dal 22 al 26 maggio, solo dopo le 21

I tram fanno servizio come al solito tra San Siro Stadio e viale Umbria/via Comelico, dove terminano il percorso. Tra viale Umbria e Monte Velino sono sostituiti dai bus B16.

Bus B16 – mappa del percorso

I bus partono da viale Umbria dopo via Comelico (fermata della linea 92). Proseguono in viale Umbria, via Tito Livio, piazza Salgari, via Carabelli, piazzale Cuoco, via del Turchino, via Maspero, via Monte Velino. Fanno capolinea in via Varsavia, prima di via del Turchino.

Per cambiare tra bus e tram

- Se viaggiate sul tram, scendete in viale Umbria/via Comelico e andate in viale Umbria, alla fermata del filobus 92 verso Isonzo. Qui prendete il bus B16 verso Monte Velino.

- Se viaggiate sul bus, scendete in viale Umbria, dopo via Comelico (alla stessa fermata del filobus 92) e andate in via Comelico. Da qui prendete il tram 16 verso San Siro Stadio.