Lavori stradali, il tram 2 di Atm modifica il percorso

Da lunedì 21 febbraio a giovedì 31 marzo, dal lunedì al venerdì dopo le 21:30, per lavori stradali in via Lodovico il Moro a Milano, la linea 2 dei tram Atm cambia percorso e fermate.

"I tram sono sostituiti dai bus B2 tra Porta Genova M2 e Negrelli. Fanno normale servizio tra Porta Genova M2 e Bausan", comunica l'Azienda trasporti milanesi. "Cambiate in piazzale Cantore per proseguire coi bus B2. Per raggiungere il capolinea Negrelli, scendete alla fermata piazzale Cantore e prendete i bus in via Carchidio", scrive in una nota.

Percorso e fermate dei bus B2 in questa mappa.